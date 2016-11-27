مدمنو السفر أكثر عرضة للسرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن كثيري السفر لهم نفس مخاطر الإصابة بالسرطان، مثل الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وأوضح الباحثون في الدراسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن اضطراب الرحلات الجوية الطويلة يثير بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان الكبد عن طريق رفع مستويات حمض الصفراء في الكبد، مثل الناس الذين يعانون من زيادة الوزن.

وأشار الباحثون من كلية “بايلور” للطب الأمريكية، إلى أن تعطيل إيقاع الساعة البيولوجية يمكن أن يكون له تداعيات قاتلة للصحة، مثل السرطان، لافتين إلى أن عدد الأشخاص المصابة بسرطان الكبد، قد تضاعف 3 مرات تقريباً منذ عام 1980.

وأكد الباحثون على أن أمراض الكبد المرتبطة بالسمنة هي واحدة من القوى الدافعة وراء ارتفاع حالات سرطان الخلايا الكبدية، واضطراب الرحلات الجوية الطويلة يمكن أن تكون عاملاً ذات صلة على قدم المساواة.

وأظهرت الدراسات الحديثة أن أكثر من 80% من السكان في الولايات المتحدة تتبع نمط الحياة الذي يؤدي إلى اضطراب مزمن في مواعيد النوم وهذا مايؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض.