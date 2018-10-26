مديرة (سي آي إيه) تقدم لترامب تقريراً حول قضية مقتل خاشقجي

قدمت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جينا هاسبل للرئيس دونالد ترامب تقريراً عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو قوله: “قدمت هاسبل لترامب تقريراً يتضمن خلاصاتها وتحليلاتها عن زيارتها إلى تركيا” دون الإشارة إلى فحوى التقرير.

ولفت المتحدث إلى أن واشنطن ما زالت تنتظر من سلطات النظام السعودي تحقيقاً مفصلاً في هذه القضية وقال “نريد هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.. كلما استغرق التحقيق وقتا كلما زاد قلقنا على تأثيره وفعاليته”.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قالت أمس إن هاسبل استمعت خلال زيارتها تركيا قبل ايام للتسجيل الصوتي لعملية قتل خاشقجي في الثاني من الشهر الجاري داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

يذكر أن روايات النظام السعودي المتعددة والمتغيرة حول مصير خاشقجي والتي تدرجت من الزعم أولا أنه لم يقتل وخرج حيا من القنصلية ومن ثم الاعتراف بمقتله في “عراك بالأيادي” داخل القنصلية ثم “بالخنق” قوبلت بانتقادات وتشكيك كبيرين من عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية التي طالبته بإجابات صريحة وواضحة حول هذه الجريمة والمتورطين فيها وبالكشف عن مصير الجثة.