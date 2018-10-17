مديرة صندوق النقد الدولي تعلن مقاطعتها مؤتمر الاستثمار في السعودية

على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في تركيا، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم إلغاء زيارة كانت مقررة إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

وفيما يخص القضية، كشفت صحيفة صباح التركية قبل أيام قليلة أن تحقيقات سلطات النظام التركى فى القضية توصلت إلى أن التسجيلات على ساعة خاشقجى أظهرت أنه فيما يبدو تعرض للتعذيب والقتل بينما كشفت مصادر امنية تركية ان مسؤولين سعوديين دخلوا القنصلية السعودية فى اسطنبول فى الوقت الذى كان خاشقجى داخلها واختفى منذ ذلك الوقت.

وقال متحدث باسم الصندوق في بيان مقتضب وفق فرانس برس إن: “الزيارة التي كان مقررا أن تجريها المديرة إلى الشرق الأوسط قد تأجلت” من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

وبذلك تنضم لاغارد إلى إعلان المقاطعة الذي أعلنه كل من الرؤساء التنفيذيون لبنوك (اتش اس بي سي) و(ستاندرد تشارترد) و(كريدي سويس) لمؤتمر الاستثمار في السعودية المزمع عقده بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري