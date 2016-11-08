مديرة صندوق النقد الدولي توصي بمنح مصر قرضا

أعلنت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أنها ستوصي المجلس التنفيذي بالموافقة على طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار خلال اجتماعه في 11 من الشهر الجاري.

وقالت لاغارد، في بيان،: “على مدى الأشهر القليلة الأخيرة، عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف”.

وأضافت لاغارد:”سأوصي أن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي، الذي سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والاقتراب بمصر أكثر من استغلال إمكاناتها الكاملة”.

من جانبه، كشف البنك المركزي المصري عن أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيناقش، في 11 تشرين الثاني، طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية توصلا، في منتصف آب الماضي، إلى اتفاق مبدئي على القرض لدعم الاقتصاد المصري، لكن المصادقة عليه رسميا من قبل المؤسسة المالية المقرضة مشروطة بسلسلة اصلاحات مسبقة.