مديرية المصالح العقارية بالسويداء تستعد لإطلاق خدمة القيد المؤتمت

تستعد مديرية المصالح العقارية بالسويداء لإطلاق خدمة القيد العقاري المؤتمت لمنطقتي كوم الحصى وتل الحديد خلال الفترة المقبلة بعد أن تم إنجاز أتمتة الصحائف العقارية الخاصة بهما والانتهاء من إدخال وتدقيق البيانات المطلوبة.

الخدمة تأتي في إطار مشروع أتمتة وتطوير عمل المصالح العقارية بالسويداء لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات المطلوبة وحفظ وأرشفة كل وثائق السجل العقاري حفاظاً عليها من التلف الذي يصيبها نتيجة استخدامها المتكرر.

ويوضح سمير خويص مدير المصالح العقارية بالسويداء أنه تمت أتمتة نحو 10600 صحيفة عقارية من ضمنها منطقتا كوم الحصى وتل الحديد بشكل كامل منذ بدء العمل بمشروع أتمتتها في نهاية عام 2016 حيث بلغ مجموع الصحف العقارية المؤتمتة في هاتين المنطقتين 8600 صحيفة عقارية.

ويشير خويص إلى وجود خطة لدى المديرية لأتمتة الصحائف العقارية في المناطق الأكثر طلباً للبناء والاستملاك وإقامة المشروعات خاصة تلك الواقعة داخل المخطط التنظيمي لمدينة السويداء حيث سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إدخال وأتمتة المناطق العقارية في مختلف مناطق المحافظة، مبيناً أن نظام الأتمتة يحقق تكامل معلومات الصحائف والمخططات العقارية وأرشفتها وتنظيمها وإدارتها من خلال إنشاء بنك معلومات عقاري وإعطاء السرعة والدقة في أداء الخدمة العقارية وتعزيز عوامل أمان المعلومات العقارية وإمكانية الوصول إليها من منافذ مختلفة ما يساعد في منع الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف المختص.

وتعتزم المديرية خلال الفترة القريبة القادمة كما يبين خويص إحداث مكتب توثيق عقاري مؤتمت لتحقيق السرعة في إنجاز المعاملات مشيراً إلى أن المديرية وبهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بدأت مطلع شهر شباط الماضي بتقديم خدمة إخراج القيد المدني الفردي والعائلي الخاص بالمعاملات العقارية.

آلية العمل في مشروع الأتمتة تشمل كما توضح مشرفة صالة أتمتة الصحف العقارية في المديرية المهندسة نادين الدبيسي نقل الصحيفة العقارية من عمل ورقي إلى عمل مؤتمت ومؤرشف وتدقيقها بهدف توفير الوقت والجهد وحصول المواطن على إخراج قيد عقاري في وقت قصير إضافة إلى متابعة التطورات على الصحيفة العقارية من خلال تجهيزات حاسوبية حديثة وكادر وظيفي تم تأهيله مشيرة إلى البدء أيضاً بأتمتة الصحف العقارية لمنطقة ظهر الجبل وسيتم قريباً افتتاح قاعة إضافية لتسريع وتيرة العمل.

الموظفة في صالة أتمتة الصحف العقارية مانيا العيسمي تبين أن عملها يشمل إدخال البيانات الموجودة على الصحف العقارية وتخزينها وتصويرها وتدقيقها بما يضمن جودة القيد العقاري.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم رفد دوائر وشعب وأقسام المديرية بكادر متخصص تباعاً وصولاً إلى تغطية احتياجات مفاصل العمل بكادر متخصص حيث تم تعيين ستة عمال جدد منهم اثنان اختصاص تقانة الحاسوب وأربعة من خريجي المعهد المتوسط الهندسي باختصاص مساحة ويجري العمل لتعيين 16 عاملاً بموجب اختبار لإدخال البيانات والطباعة على الكمبيوتر.‏