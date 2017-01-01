مديرية الموارد المائية بالسويداء تنفق 1.120 مليار ليرة على أعمالها خلال العام الماضي

أنفقت مديرية الموارد المائية بالسويداء 1.120 مليار ليرة على أعمالها خلال العام الماضي وذلك بنسبة تنفيذ قدرها 93 بالمئة من المخطط.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير الموارد المائية بالسويداء المهندس أدهم أبو لطيف أن الإنفاق شمل العديد من المشروعات حيث تم إدخال خمس آبار من آبار المكرمة بالاستثمار هي سليم والمزرعة2 والعفينة وصلخد ودوما عراجة وإنهاء أعمال حفر وإكساء آبار صما البردان2 وصلخد2 ورساس والمجدل وحفر بئر داعم لصالح مؤسسة المياه.

ولفت أبو لطيف إلى أنه تم أيضا تركيب 8 شبكات ري لآبار سليم وعتيل والرحى والعفينة والمزرعة2 وصلاخد ودير اللبن وحزم والبدء بتنفيذ شبكات لآبار الغارية2 والعانات 2 وإحداث 3 خزانات لآبار صلاخد ودير اللبن وريمة حازم والمباشرة بتنفيذ خزانات لآبار ولغا وعمرة والسويداء 3 وعوس وصلخد2 والغارية2 والعانات 2 وصما البردان2 والمغير2 إضافة لتوريد تجهيزات متعددة لزوم الآبار والبدء بدراسة مشروع الربط الهيدروليكي لآبار المكرمة مع شبكات مياه الشرب.

وبخصوص مشروع حصاد المياه أوضح أبو لطيف أنه تم الانتهاء من تنفيذ سدة مائية في بلدة القرية ومتابعة تنفيد أعمال حفيرة مائية بقرية المنيذرة والتعاقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية لتنفيذ خزان تجميعي للمياه في بلدة الكفر.

وأشار مدير الموارد المائية إلى أنه تجري حاليا متابعة إنهاء أعمال الصيانة في سد المشنف ومواصلة أعمال صيانة سد الطيبة وكذلك خط وصل سدي الطيبة والمشنف الشمالي مع التعاقد لصيانة سد الغيضة.

وكانت مديرية الموارد المائية بالسويداء أنفقت على مشروعاتها عام 2015 نحو 61ر1 مليار ليرة.