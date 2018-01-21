مديرية زراعة حماة تتعاقد مع 70 عاملا بعقود عمل موسمية لمدة 6 أشهر

تعاقدت مديرية زراعة حماة مع 70 عاملا بعقود عمل موسمية لمدة 6 أشهر بهدف دعم عمل ورشات مشروع تنمية وتقليم الغابات في المديرية ولا سيما من العاملين على المناشير الآلية وعمال القطع والنقل.

وأشار مدير مشروع تنمية وتقليم الغابات بالمديرية المهندس جابر القاسم إلى أن تعيين العمال الجدد جاء لسد النقص الحاصل في اليد العاملة لدى المشروع، لافتا إلى أنه سيتم توزيعهم على أماكن عمل المشروع في مختلف المواقع الحراجية بمنطقة مصياف ومنحهم حوافز إنتاجية.

وبين القاسم أن ورشات المشروع بدأت العمل بأعمال تقليم 10 هكتارات بموقع كاف الحبش في منطقة مصياف والذي تعرض لتعديات وحرائق خلال الصيف الماضي فضلا عن مواصلة تقليم موقع حير عباس بمصياف الذي تبلغ مساحته 100 هكتار.

يشار إلى أن المشروع وضع في خطته للموسم الزراعي الحالي تنفيذ أعمال تقليم وتفريد تحسيني للمواقع الحراجية والغابات بمساحة 400 هكتار منها 100 هكتار في منطقة قفقوف و150 هكتارا بالموعة و80 هكتارا في بيصين و70 هكتارا في مواقع متفرقة ومناطق تعرضت لتعديات وحرائق صيف العام الماضي.