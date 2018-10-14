مدير “حماية المستهلك” في اللاذقية لـ”البعث ميديا”: المخابز تعمل بطاقتها الاعتيادية ولا تخفيض للمخصصات مطلقا

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية أحمد نجم أن جميع المخابز في محافظة اللاذقية تعمل بطاقتها الإنتاجية الاعتيادية اليومية وبكامل مخصصاتها وأنه لم يتوقف اي مخبز عن العمل نتيجة أي إغلاق لأنه عند إغلاق اي مخبز يتم تحويل مخصصاته إلى أقرب مخبز منه ضمانا لتوفير المادة.

وأوضح نجم في لقاء مع “البعث ميديا” أن المخابز في محافظة اللاذقية تحصل على مخصصاتها كاملة بكمية اجمالية قدرها 420 طن توزع يوميا وتتم مراقبتها ومتابعة وتيرة وجودة عملها وقد أحيل أحد مديري المخابز إلى القضاء لحصول مخالفة في العمل وجراء تقصير وإهمال وقد استمر المخبز بالعمل بشكل عادي مؤكدا أن هناك مخابز تغطي تجمعات سكنية كبيرة ما يجعل الازدحام عليها أكبر من غيرها كما تم إلغاء تزويد المعتمدين وتخصيص منافذ عامة ومنها صالة السورية للتجارة ومنافذ شركة المخابز وغيرها الا أن هناك طلب على الخبز من الأفران أكثر بكثير من المنافذ التي يتم بيع الخبز فيها بالربطة و أكد نجم الاستعداد التام لزيادة مخصصات أي مخبز عند الحاجة الفعلية لهذه الزيادة بما يلبي الاحتياجات عازيا حدوث الاختناقات ايضا إلى تزامن الطلب الشديد على الخبز في فترة من اليوم الواحد أكثر من غيرها وأوضح أن هناك مخابز يكون الإقبال عليها عاديا جدا خلال الصباح الباكر فيما يتزايد الإقبال كثيرا خلال ساعات النهار.

ودعا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ابلاغ المديرية عن أية حالة مخالفة أو تقصير ليصار إلى معالجتها فوريا وبالسرعة القصوى تنفيذا للتوجيه الوزاري الدائم بأن الخبز خط أحمر مبينا أن هناك متابعة يومية مستمرة من وزير التجارة الداخلية ومحافظ اللاذقية لواقع تصنيع وتوزيع وتوفير مادة الخبز بالشكل المطلوب و بالأداء الأفضل معاودا التأكيد أن كافة الاحتياجات والمواد والمستلزمات متوفرة وتغطي كامل الاحتياجات المطلوبة.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة