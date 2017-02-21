مدير عام معمل حيان للغاز: الاضرار التي الحقها ارهابيو داعش بالمعمل كبيرة

اعلن المهندس أسد سليمان مدير عام معمل حيان للغاز أن التقييم الاولى للاضرار التي لحقت بمعمل حيان للغاز جراء تفجيره من ارهابيي تنظيم داعش تشير الى وجود أضرار كبيرة لحقت بأقسام المعمل كافة.

وقال سليمان فى تصريح له: “بعد الانتهاء من تنظيف المعمل تمكنا من الدخول اليه ولاحظنا حجم الضرر الكبير الذي لحق به جراء قيام الارهابيين بتوزيع العبوات على وحدات الانتاج كافة ما ادى الى حصول أضرار كبيرة لحقت بكل اقسام المعمل كما عمد الارهابيون الى تدمير الخزانات الخاصة بالمتكاثفات الغازية والنفط”.

واشار سليمان الى أن هناك معدات وادوات ومضخات وصمامات تم تفكيكها وسرقتها من الارهابيين بغرض استخدامها في اماكن اخرى كما قام الارهابيون بفك الميزان الذي كان يتم من خلاله وزن صهاريج الغاز المنزلي.

واضاف سليمان: “سنقوم بجولات دقيقة مع المهندسين والفنيين بالتعاون مع شركات وزارة النفط للمساعدة في تقييم حجم الضرر ووضع الخطط لامكانية اعادة بناء المعمل وانتاج الغاز والسيطرة على الابار المشتعلة التى يبدو انها دمرت بشكل كامل من رؤوس الابار مضيفا انه سيتم العمل على اجراء تقييم خاص للابار لامكانية السيطرة على النار ومن ثم اغلاق البئر المتضررة وعندما تسمح الظروف الامنية بشكل جيد مستعدون للبدء بعملية الصيانة والاصلاح”.

ولفت المهندس سليمان أن معمل حيان كان ينتج 3 ملايين متر مكعب غاز نظيف لانتاج الطاقة الكهربائية و150طنا من الغاز المنزلي وحوالى 5000 برميل متكاثفات غازية.