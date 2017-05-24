مدير كهرباء حلب: نصف مليون عداد مدمر على أصحابها ذمم مالية كبيرة

كشف مدير كهرباء حلب محمد الصالح عن عدد العدادات الكهربائية المدمرة تحت الأنقاض حالياً في المحافظة التي تقدّر تقريباً بأكثر من 500 ألف عداد، مبيناً أن هذه العدادات يترتب عليها ذمم مالية كبيرة تحتاج إلى دراسة مفصلة وواضحة من لجان متخصصة.

و أشار الصالح إلى أنه بناءً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء والوزارة قامت المؤسسة العامة لكهرباء حلب بتشكيل لجان عدّة على مستوى عال ومن ذوي الخبرة مهمتها الوقوف على واقع الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية من المحافظة والريف الشرقي الذي تم تحريره مؤخراً من أجل دراسة ومعرفة تقدير الأضرار ومعرفة أهم الصعوبات التي تعوق عمل المؤسسة في المرحلة المقبلة، ومتوقعاً أنه خلال أسبوع تقريباً سيتم الانتهاء من التقييم ليصار إلى رفع المقترحات التي توصلت إليها اللجان إلى الوزارة التي بدورها تقوم برفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء ليبت فيها.

وأوضح مدير الكهرباء أن المشكلة التي واجهت المؤسسة هي تعرض الكثير من العدادات للسرقة، إضافة إلى قيام أشخاص آخرين باستخدام عدادات وهي غير مسجّلة بأسمائهم ما رتب أرقاماً مالية كبيرة جداً على مالكيها، موضحاً أن هذا الموضوع مهم وكبير لا يمكن البت فيه مباشرة وفرض رسوم على بعض المالكين وعدم مطالبة آخرين، إذ لا بد من قرار من جهات عليا لمعالجة هذه الموضوع.

أمّا عن محطة سد تشرين فبيّن الصالح أنها تغذي المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الحماية الكردية، إلا أنها تغذي محطة ضخ المياه في الخفسة بـ10 غيغا من طاقتها فقط من أجل تأمين مياه الشرب للريف الشرقي من المحافظة.

وأكدت مصدر مسؤول في الكهرباء ومطلع من الريف الشرقي لـ«الوطن» أن واقع الشبكة الكهربائية إلى ما دون الصفر في مدينة دير حافر والمنطقة المحيطة بها تحتاج إلى جهود كبيرة جداً لإعادتها إلى ما كانت عليه، مع العلم أنه تم مؤخراً إجراء جولات ميدانية على المنطقة المذكورة.