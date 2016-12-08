مدير مخابز حمص: خطة لخفض استهلاك المازوت وتحسين المنتج

كشف مدير فرع الشركة العامة للمخابز بحمص المهندس حسام منصور عن قيام الكوادر الفنية بتطوير بعض خطوط الإنتاج لديها بهدف الاقتصاد في استهلاك مادة المازوت ليصبح إنتاج الطن الواحد من مادة الخبز لا يستهلك أكثر من عشر ليترات من المازوت.

وأوضح منصور أنه تم خلال العام الحالي تطوير خطوط الإنتاج في مخبزي دير بعلبه وحمص الآلي، وقال: إذا ما تم تعميم الخطة التطويرية للخطوط قيد الاستثمار الفعلي في المخابز التسعة حاليا بالمحافظة سيتم توفير أكثر من 70 مليون ليرة سورية سنويا قيمة مادة المازوت لزوم تشغيل المخابز.

وأشار منصور إلى أنه يتم حاليا تجهيز دفتر الشروط الخاصة بإجراء الصيانات اللازمة لإعادة العمل في مخبز تدمر التي تشهد عودة تدريجية للأهالي، حيث تمت الموافقة من قبل اللجنة الإسعافية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبالتنسيق مع الشركة العامة للمخابز ولجنة إعادة الإعمار في وزارة الإدارة المحلية والبيئة على صرف مبلغ 50 مليون ليرة سورية لزوم تشغيل خط من أصل خطين إنتاجيين بالمخبز خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدير فرع الشركة العامة للمخابز بحمص أن الإنتاج الشهري من مادة الخبز وبحسب الخطة المقررة يبلغ وسطيا 5 آلاف و 15 طنا من مادة الخبز من أصل المخطط البالغ 3 آلاف و 825 طنا أي بنسبة تنفيذ تصل إلى 131 بالمئة شهريا، حيث تعمل الكوادر الفنية على إجراء كل أعمال الصيانات اللازمة والإسعافية بشكل يومي، لافتا إلى أنه لا توجد أي مشكلة بخصوص تأمين مادة الخبز بالمحافظة وهناك استقرار كبير في توفير كل مستلزمات العملية الإنتاجية من ملح ومازوت وخميرة وغيرها ويتبع لفرع الشركة العامة للمخابز بحمص 11 مخبزا آليا في المدينة والريف يعمل منها حاليا تسعة وبطاقة إنتاجية قصوى فيما توقف مخبزي تدمر والرستن بسبب ظروف الأزمة.