مدينة البعث.. تخصيص 250 بوابة إنترنيت

خصصت الشركة العامة للاتصالات فرع الاتصالات بمحافظة القنيطرة ب ( 250 ) بوابة انترنيت لمقسم مدينة البعث الذي يغذي المدينة و جبا و خان أرنبة وبعض التجمعات السكانية بالمحافظة إضافة للمجمع الحكومي وشركات المحافظة ومؤسساتها ومديرياتها.

وأكد مدير فرع الاتصالات بمحافظة القنيطرة المهندس سليمان محمد أن هناك إقبالا من المشتركين على تركيب بوابات الانترنيت، واستثمار ميزاتها، وتتم تلبية طلبات المواطنين فورا سواء بتركيب الخطوط الهاتفية أو بوابة الانترنيت.

ونوه مدير فرع الاتصالات للسعي لتوفير المئات من بوابات الانترنيت لمقسمي حضر والكوم لتلبية طلبات المواطنين بالتعاون مع الشركة العامة للاتصالات التي تقدم كل الدعم لمحافظة القنيطرة.

البعث ميديا || القنيطرة – محمد غالب حسين