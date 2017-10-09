مد عدد من خطوط التوتر المتوسط والمنخفض بحماة

أنهت ورشات شركة كهرباء محافظة حماة تنفيذ أعمال مد عدد من خطوط التوتر المتوسط باستطاعة /20 ك.ف/ والمنخفض بالمحافظة.

وشملت الخطوط المتوسطة مد خط أرضي بطول 5 كم في حي طريق حلب من مركز تحويل أبو الهول وربطه بمراكز التحويل الأخرى وخط آخر بطول 4 كم من مركز تحويل الخماسية في حي جنوب الملعب بمدينة حماة ومد كابل توتر متوسط في بلدة دير شميل بمنطقة مصياف لتغذية مركز التحويل الجديد.

وأشار مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي في تصريح له اليوم إلى أن الورشات نفذت أعمال مد خطوط التوتر المنخفض في مدينة مصياف لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع السكني التاسع في جمعية مصياف السكنية وأخرى لتغذية مراكز تحويل المقبرة والثانوية الزراعية واليرموك في مدينة سلمية، مبينا أهمية هذه الأعمال في تأمين وثوقية التيار وتحسين التغذية الكهربائية في تلك المناطق.

هذا واستبدلت ورشات شركة كهرباء المحافظة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5ر66 كم من شبكات التوتر المنخفض فضلا عن استبدال 8ر3 كم من شبكات التوتر المتوسط باستطاعة 20ك.ف وتركيب خطوط توتر منخفض جديدة بطول 35 كم وتوتر متوسط بطول 5ر10 كم وذلك في مختلف مناطق المحافظة.