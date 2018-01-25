مذكرة تعاون لتدريب الدبلوماسيين بين سورية والهند

وقعت سورية والهند مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات وتدريب الدبلوماسيين من كلا البلدين وذلك في ختام فعاليات دورة تدريبية أقامها معهد الخدمات الخارجية التابع لوزارة الخارجية الهندية في نيودلهي وحضرها عدد من الدبلوماسيين الجدد العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين.

ووقع على المذكرة كل من مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور غسان نصير وعميد معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الهندية جي إس موكول.

وأكد السفير السوري في الهند الدكتور رياض عباس خلال لقائه الوفد السوري الزائر أهمية المذكرة الموقعة في زيادة التعاون والتواصل بين البلدين وتعزيز أواصر العلاقات الثقافية والدبلوماسية بينهما.

من جهته قال مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين: “إن المذكرة نتيجة منطقية وموضوعية للعلاقة المتينة والمتميزة بين سورية والهند على كل الأصعدة مشيراً إلى أن سورية باتت على أبواب النصر على الإرهاب بفضل تضحيات الشعب والجيش العربي السوري وصمود قيادته.