مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية

وقع وفد من اتحاد غرف التجارة السورية مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الإندونيسية مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتهدف المذكرة التي وقعت على هامش معرض إندونيسيا التجاري “اكسبو 33” الذي اختتم أمس إلى تحضير الأسس الكفيلة بتطوير العلاقات التجارية بين سورية وإندونيسيا من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين واكتشاف الفرص المتاحة.

وسبقت توقيع مذكرة التفاهم جلسة مباحثات بين الجانبين أكد خلالها رئيس وفد غرف التجارة السورية فيصل سيف أهمية تعزيز التعاون والتبادل التجاري ودعوة رجال الأعمال في اندونيسيا إلى المشاركة في عملية إعادة الإعمار التي تشهدها سورية بعد دحر الإرهاب وعودة الاستقرار والأمان.

إلى ذلك التقى الوفد الوزير علوي شهاب المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي الذي عبر عن تقديره لسورية قيادة وحكومة وشعبا والرغبة بزيارة سورية برفقة وفد من رجال الأعمال الإندونيسيين.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين عبر زيادة استيراد المنتجات الزراعية السورية والمنتجات التي تمتاز بها سورية وتحتاجها إندونيسيا.

وشارك وفد غرف التجارة السورية في معرض إندونيسيا التجاري “اكسبو 33” وهو أكبر المعارض في إندونيسيا للاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 1100 شركة إندونيسية تعرض آخر وأحدث المنتجات الإندونيسية المختلفة.

شارك في الزيارة والمباحثات رئيسا غرفة تجارة وصناعة درعا قاسم المسالمة والقنيطرة مفيد ماشفج وعدد من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية ورجال أعمال.