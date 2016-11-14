مذكرة تفاهم مع الصين لدعم مشاريع التميز في سورية

وقع رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب والسفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي الشبابي بين البلدين وفتح آفاق التطور العلمي أمام المبدعين والاستفادة من خبرات الصين في مجال دعم مشاريع التميز في سورية بما يخدم مسيرة هيئة التميز في تحقيق أهدافها.

ولفت العزب إلى أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لعقد اتفاقيات تعاون مشتركة في المجال العلمي و تقديم العديد من المنح الدراسية للطلاب المتميزين لمتابعة تحصيلهم العلمي في الصين لا سيما في الاختصاصات الأكاديمية التي تعتمدها هيئة التميز والإبداع.

من جهته أكد السفير الصيني أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة و تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات الأكاديمية السورية والصينية منوها بدور هيئة التميز والإبداع في رعاية الموهوبين والمتميزين وخلق جيل مبدع من الشباب السوريين وتقديم كل الدعم لهم لتحفيز قدراتهم في الابتكار بما يخدم مستقبل سورية وإعادة إعمارها.

وأشار السفير الصيني إلى أن بلاده تهتم بتعزيز التعاون مع سورية في مجال تدريب الكوادر الأكاديمية سواء بشكل رسمي أو عبر الجمعيات الأهلية المختلفة لذا فإن الحكومة الصينية قررت تقديم دفعة من التجهيزات الإلكترونية للهيئة من أجل دعم أعمالها ونشاطاتها.

يذكر أن هيئة التميز والابداع خرجت في الثامن من أيلول الماضي أول دفعة من طلاب البرامج الأكاديمية وعددهم 33 طالبا توزعوا على 25 طالبا من برنامج العلوم الطبية الحيوية و8 طلاب من برنامج علوم وتقانة الليزر.

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