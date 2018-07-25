مذكرة لحجب الثقة عن حكومة ماكارون

أعلن زعيم حزب الجمهوريين من المعارضة اليمينية كريستيان جاكوب، أمس، أن تكتله سيتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي يرأسها ادوار فيليب، في إطار القضية التي باتت تُعرف بـ”بينالا”. وقال جاكوب في لقاء صحفي: “نتقدّم بمذكرة لحجب الثقة، ونأمل أن توضح الحكومة موقفها من قضية الكسندر بينالا المسؤول في الأمن الرئاسي السابق الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يضرب متظاهرين”، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة ردّ على طلبه بالرفض، وأضاف: إن الحكومة فشلت عندما لم تستجب للطلبات المتكررة للتحدث عن هذا الأمر، ولا يمكن أن يكون هناك موظفون لا يتصرفون بناء على سلطة الحكومة.

وتقديم مذكرة لحجب الثقة يتطلب جمع 58 توقيعاً من النواب الـ 577، وتعدّ مجموعة حزب الجمهوريين وحدها 103 نواب.

وأقر جاكوب منذ الآن بأن المذكرة لن تؤدّي إلى إسقاط الحكومة نظراً إلى الأكثرية العريضة جداً المتوفرة للحزب الرئاسي وحليفه.

وكانت وجّهت النيابة العامة الفرنسية تهماً لألكسندر بينالا مساعد مدير مكتب الرئيس الفرنسي بضرب أحد المشاركين في مظاهرة عيد العمال بباريس حسبما أعلن مكتب المدعي العام.

ويُتهم بينالا أيضاً بانتحال وظيفة ضابط شرطة، واستخدام بطاقات مخصصة للسلطات العامة، والاستيلاء على صور، وتسجيل فيديو من كاميرات مراقبة، وانتهاك السرية المهنية.