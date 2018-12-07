مذيعة تقطع بثا مباشرا لتنتحر

أقدمت مذيعة راديو “بي بي سي” البريطانية فيكي آرتشر على الانتحار، بعد أن طلبت فاصلا قصيرا أثناء تقديمها لبرنامجها على الهواء.

ووفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أخبرت آرتشر البالغة من العمر 41 عاما، زملائها أنها بحاجة لأخذ قسط من الراحة، وغادرت الاستوديو متجهة إلى المنزل، وبعد ساعات قليلة تم العثور عليها ميتة في منزلها.

وعثر حماها على جثة آرتشر عندما ذهب إلى منزلها للمساعدة في بعض الأمور المنزلية كان قد سبق ووعدها بذلك.

​وأشارت الصحيفة إلى أن هذه كانت ثالث محاولة انتحار لآرتشر خلال السنوات القليلة الماضية.

وعلى الرغم من نجاحها في عملها، عانت المذيعة من الاكتئاب فترة طويلة. وفي الأسابيع الأخيرة قبل وفاتها، كانت تنشر منشورات حزينة على مدونتها الشخصية تشتكي خلالها من صعوبات الحياة.

ومن جانبه ذكر رئيس إذاعة “بي بي سي” ديفيد جينينغز أن جميع موظفي محطة الراديو شعروا بالحزن على نبأ وفاة آرتشر. وفقا له، كانت رائدة وصحافية بارزة.

يذكر أن فيكي آرتشر هي أم لثلاثة أطفال.