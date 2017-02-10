مراحيض آيفون !

عندما تفتتح آبل مقرها الجديد في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا؛ سيتمكن الموظفون من استخدام مراحيض مشابهة لهواتف آيفون من حيث التصميم .

واستوحى المصمم الألماني، دي لا تور، التصميم الداخلي الجديد لمقر الشركة من منتجات “آبل”، فأزرار المصاعد تشبه “الزر الرئيسي” الخاص بأجهزة “آبل”، أما الزوايا الداخلية فتحاكي المنحنيات الخارجية للأجهزة، فيما جاءت تصاميم المراحيض بشكل أنيق يحاكي الآيفون، حيث يحتوي على أزرار تشبه أزرار الهاتف.

وأرجعت الشركة الأمريكية قرارها؛ إلى رغبتها بأن يبقى موظفوها على اتصال بمنتجات الشركة، حتى في أكثر اللحظات خصوصية داخل المرحاض.

والجدير بالذكر أن آبل بدأت تشييد مقرها الجديد منذ عام 2011 بتكلفة وصلت إلى 5 مليارات دولار، وبتصميم يشبه مركبة فضائية، ويتسع لحوالي 12 ألف موظف.

وقال التقرير إن “أبل” تصر في المقر الجديد على ربط موظفيها بمنتجات الشركة، حتى تجعلهم يفكرون دوما في كيفية تطويرها، الأمر الذي وصل بهم إلى تصميم المراحيض على شكل هواتف “آيفون”.