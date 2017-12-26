مراد شاهين لـ”البعث ميديا”: المشهد السينمائي السوري مشهد ملتزم

اختُتم المشهد السينمائي السوري الحافل بالجوائز التي حصلت عليها الأفلام السورية من المهرجانات الدولية لعام 2017 بعرض فيلم “رجل وثلاثة أيام” في سينما سيتي.

المدير العام للمؤسسة العامة للسينما الأستاذ مراد شاهين في حديثه للبعث ميديا تحدث عن تقويمه المشهد السينمائي الحالي، مؤكدا أنه من الجميل أن يوجه هذا السؤال إلى الجمهور لنعرف تقويمه للمشهد السينمائي، باعتقادي إن المشهد السينمائي السوري على الصعيد الإقليمي والعربي هو مشهد ملتزم يلقى الترحيب من قبل جميع العرب، وهذا ما نلمسه حينما نشارك في المهرجانات الدولية العربية كمهرجان القاهرة مؤخراً، إذ تمّ اختيار فيلم “طريق النحل” ليكون فيلم الافتتاح، أما فيلم “مطر حمص” فأدرج ضمن أيام العرض ولاقى إقبالاً منقطع النظير، إذ جلس المشاهدون على الأرض لكثرة عددهم، وهذا دليل على أن الأفلام السورية تصنع بفنية جيدة جداً وليس بالضرورة أن تكون جميع الأفلام على السوية الفنية ذاتها، ولكن هناك مجموعة من الأفلام السورية تصنع بفنية دقيقة جداً وبطريقة سردية سينمائية محترفة تلقى الترحيب والإعجاب، وهي محط أنظار المتابعين وهذا يكفينا. وأضاف أنه من الجميل أن ننهي عروضنا بفيلم جديد “رجل وثلاثة أيام” الذي تناول الأزمة بطريقة مختلفة وبعمق وبمعالجة مغايرة، كونه يعتمد على أسلوبية جديدة بمقاربة الأمور، ليغرد بشكل خاص وهذا من أهم سماته.

كما لفت إلى إطلاق التحضيرات لتصوير فيلم “حنين الذاكرة” الروائي الطويل المشترك بين عدة مخرجين شباب، وهم يزن أنزور وكوثر معراوي وسيمون صفية وعلي الماغوط، ويأتي ضمن اهتمام المؤسسة بتقديم منح وفرص إنتاجية للشباب.

البعث ميديا || ملده شويكاني