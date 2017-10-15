مراد وهبة: مايجري في اليمن أكبر أزمة على مستوى العالم

أكد المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية مراد وهبة أن الأزمة اليمنية تعتبر أكبر أزمة على مستوى العالم في الوقت الراهن ويتوجب على المجتمع الدولي الاستجابة لهذا التحدي بشكل فوري ومسؤول، ويجب تنسيق الجهود للحفاظ على المقدرات الوطنية من أجل تخفيف معاناة السكان المتضررين.

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أشار في ختام زيارته الأولى لليمن، والتي استمرت ليومين، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستمر على نحو عاجل في تركيزه على دعم صمود المجتمعات المتضررة من الحروب الدائرة، بالإضافة لدعم جهود الإنعاش المبكر بما في ذلك تحسين سبل المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع. كما التقى وهبة خلال زيارته بمسؤولين حكوميين ثمنوا عالياً قدرة البرنامج على البقاء والاستمرار خلال الأزمة التي تمر بها البلد، بالرغم من الصعوبات التي أجبرت العديد من المنظمات الدولية الأخرى على تعليق أعمالها في اليمن. كذلك تلقى وهبة العديد من طلبات زيادة جهود البرنامج في دعم سبل معيشة المواطن اليمني وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المتضررة.