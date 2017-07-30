مراسل قناة (روسيا اليوم).. الخطيب شهيدا بنيران إرهابيي “داعش”

استشهد الزميل خالد الخطيب مراسل قناة روسيا اليوم بنيران إرهابيي “داعش” خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري بريف حمص الشرقي.

وأنه خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري ضد تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط قرية البغيلية جنوب ناحية جب الجراح استهدف إرهابيو التنظيم الفريق الإعلامي لقناة روسيا اليوم بقذيفة صاروخية أسفرت عن استشهاد مراسل القناة الزميل خالد الخطيب.

وأصيب في الـ 12 من أيار الماضي مراسل قناة العالم بحمص سعد الله خليل ومصورها سومر السلامة ومصور قناة المنار مرهف منصور بجروح متفاوتة جراء استهدافهم من قبل إرهابيي تنظيم “داعش” خلال تغطيتهم الإعلامية لعمليات الجيش العربي السوري في منطقة جبال الشومرية نحو 60 كم شرق مدينة حمص.

واستشهد مصور التلفزيون العربي السوري علي سليمان في الـ 15 من آذار الماضي خلال تغطية عمليات الجيش في ملاحقة إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي بريف حلب الشرقي.

وشهدت سنوات الحرب الإرهابية على سورية تعرض الكثير من الإعلاميين والمصورين لاعتداءات التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها.