مرة أخرى..برك مياه وسيول نتيجة الأمطار بدمشق وريفها عصر اليوم

أدت زخات مطرية متفرقة هطلت عصر اليوم في دمشق إلى تشكيل برك مياه في عدة مناطق مع سيول خفيفة دون تسجيل أية أضرار.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن الأمطار تسببت بتشكيل برك مياه في منطقة برزة طريق حاميش ومساكن مسبقة الصنع وقرب أفران ابن العميد وفي منطقتي الزبلطاني والعباسيين وقرب المشفى الفرنسي، مشيرا إلى تسريب جيد للمياه الفائضة في نفقي الثورة والفيحاء حيث توجهت ورشات فنية إلى المكان لمعالجة أية طارئ.

وبين المصدر أن أعلى منطقة ركن الدين ذات الانحدار الشديد شهدت سيولا خفيفة تسببت بازدحام في حركة السير دون وقوع أي أضرار، إضافة إلى تجمع للمياه على طريق السومرية باتجاه دمشق وقرب قوس مشروع دمر مع صعوبة في حركة المرور.

ولفت المصدر إلى حركة مرور شبه اعتيادية في مختلف العقد المرورية وشوارع دمشق الرئيسية باستثناء وجود اختناقات خفيفة.

وفي ريف دمشق أدت غزارة الأمطار وفق المصدر إلى تجمع المياه قرب جسر ضاحية قدسيا وفي محيط محطة وقود قرية حرنة بمنطقة التل وتشكل السيول على الطريق الرئيسي لضاحية حرستا من جهة مشفى تشرين حيث تعمل الورشات الفنية على تصريف المياه.