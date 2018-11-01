مرسوم بـإحداث هيئة عامة لمستشفى حمص الوطني الرئيس الأسد يحيل إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة

أحال السيد الرئيس بشار الأسد إلى مجلس الشعب، أمس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 لعرضه على المجلس.

وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدها في الـ 21 من تشرين الأول الجاري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بشقيها الجاري والاستثماري، حيث تمّ تحديد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 695 مليار ليرة عن موازنة العام 2018.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 340 لعام 2018 القاضي بإحداث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم الهيئة العامة لمستشفى حمص الوطني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام القانون رقم 17 تاريخ 14-10-2008، يرسم ما يلي:

مادة (1): تُحدث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم الهيئة العامة لمستشفى حمص الوطني تتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الصحة، ومقرّها محافظة حمص.

مادة (2): تقوم المستشفى بتوفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعيها بالاختصاصات الطبية العامة.

مادة (3): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22-2-1440 هجري الموافق لـ 31-10-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشــــــــــــار الأســــــــــد