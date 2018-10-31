مرسوم رئاسي يقضي بإحداث الهيئة العامة لمستشفى حمص الوطني

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 340 لعام 2018 القاضي بإحداث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم الهيئة العامة لمستشفى حمص الوطني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وفيما يلي نص المرسوم: بناء على أحكام القانون رقم 17 تاريخ 14-10-2008.
يرسم ما يلي:
مادة (1)
تحدث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم الهيئة العامة لمستشفى حمص الوطني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الصحة ومقرها محافظة حمص.
مادة (2)
تقوم المستشفى بتوفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعيها بالاختصاصات الطبية العامة.