“مرسيدس بنز” تنافس “بورش باناميرا”

تعتزم شركة “مرسيدس بنز” إطلاق سيارة ساخنة رباعية الأبواب من شأنها منافسة “بورش باناميرا” وربما بعض موديلات “بنتلي”.

وهناك شائعات تفيد بأن مكتب ” AMG ” التابع لـ “مرسيدس بنز” كان قد بدأ العمل على تصميم سيدان ساخنة جديدة منذ عام 2012. ويقوم المشروع على منصة موحدة كانت تستخدم في سيارات سيدان من فئتي ” E ” و” S “.

فيما وصف خبراء مكتب ” AMG ” منصتهم بانها فريدة من نوعها، إذ إنها ستختلف عن تلك التي تستخدمها موديلات مرسيدس الحالية.

وفي ما يتعلق بمحرك السيارة قرر خبراء مكتب ” AMG ” أن يكون هو نفسه محرك V8 الرباعي الاسطوانات الذي كان قد نصب في موديل ” Mercedes-AMG E 63 “. لكن مردوده سيرتفع إلى حد بعيد مقارنة بالمحرك الحالي الذي ينتج قوة 612 حصانا.

وصار من المعلوم أن سيدان الساخنة الجديدة ستزود بنسختين من المحرك ، وكلاهما رباعيا الدفع. ومن غير المستبعد أيضا أن يزود هذا المحرك بمُقلِع (ستارتر) كهربائي يولد جهد 48 فولط وبأجهزة نقل الحركة الذكية التي تنقل 100% من عزم الدوران.

ويتوقع أن تكشف شركة “مرسيدس بنز” عن سيارتها الساخنة الجديدة بحلول عام 2019. أما السيارة الاختبارية فسيتم الكشف عنها عام 2017.