مرض الدفتيريا يكتسح اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن 514 شخصا على الأقل في اليمن يعتقد أنهم أصيبوا بالدفتيريا التي أودت بحياة 48 منهم منذ ظهور المرض في منتصف آب الماضي.

ونقلت رويترز عن ممثل المنظمة نيفيو زاجاريا قوله إن “انتشار الدفتيريا أكثر خطورة بكثير من الكوليرا المتفشية بالفعل بسبب ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة به”.

وأوردت نحو مئة منطقة في اليمن تقارير عن وجود حالة اصابة واحدة على الأقل بالدفتيريا وكانت إب والحديدة أكثر المحافظات اليمنية اصابة بالمرض مع تركز شديد في محافظة إب التي أبلغت عن نحو 50 بالمئة من مجموع الإصابات في جميع أنحاء البلاد.