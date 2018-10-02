مرفآن جافان في حسياء والشيخ نجار مليار ليرة إيرادات الخطوط الحديدية في نصف عام

دمشق– ميس خليل

بلغت إيرادات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في النصف الأول من العام 2018 مليار ليرة من نقل البضائع والركاب، في حين تمّ نقل ما يقارب ٥٠٠ ألف زائر خلال دورة معرض دمشق الدولي (٦٠).

ووفق تقرير صادر عن المؤسسة، تعمل المؤسسة حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية ذات أبعاد اقتصادية مهمة، منها تنفيذ المرفأ الجاف في حسياء ودراسة عدة خطوط حديدية لتخديم بعض المنشآت الصناعية في مدينة عدرا الصناعية، واتخاذ الإجراءات لتنفيذ مرفأ جاف في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب. وأشار التقرير إلى أن محطة مدينة المعارض محطة تبادلية للربط مع قطار الضواحي الذي سيصل دمشق إلى مطار دمشق الدولي مستقبلاً، كما يمكن الاستفادة منه بين القطارات العاملة على محور دمشق حمص، وبالتالي زيادة الطاقة التمريرية والنقلية لهذا المحور.

وأوضح التقرير أنه جرى في نيسان الماضي في حسياء المباشرة بإنشاء خط حديدي بمحافظة حمص من محطة قطينة إلى مقالع الإحضارات الحصوية بطول ١٨ كم، والذي سيكون ذا أهمية كبيرة لنقل الإحضارات الحصوية من مقالع حسياء إلى باقي المحافظات، وسينعكس بشكل إيجابي على سوق البناء وانخفاض تكاليف البناء لاحقاً كون النقل السككي يتميّز باستيعاب أحجام نقل كبيرة ومنخفضة عن غيره من وسائل النقل الأخرى. وتعمل المؤسسة عبر مشاريعها المستمرة على تفعيل دور النقل السككي وتطوير الشبكة لتكون جاهزة للتخديم الإقليمي والمحلي، وليكون هناك سرعة في توزيع البضائع وتصديرها.