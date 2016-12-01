مركبة “بروغرس إم إس 04” تسقط في سيبيريا

نقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر في أجهزة الأمن الروسي، الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول، قوله إن حطام مركبة الشحن الروسية “بروغرس إم إس 04” سقط بجنوب سيبيريا.

وقال المصدر إن صاروخ “سيوز أو” الحامل لمركبة “بروغرس إم إس 04” التي كان من المقرر أن توصل طنين ونصف طن من الحمولة إلى المحطة الفضائية الدولية، غير مداره إلى “مدار غير مخطط” له.

ومن المرجح أن حطام المركبة سقط على أراضي جمهورية توفا بجنوب سيبيريا أو جمهورية ألطاي المجاورة.

ونقلت وكالة “تاس” عن شهود عيان في توفا قولهم أنهم شهدوا وميضا جراء سقوط المركبة في المنطقة.

وقال مصدر لـ”تاس” إن عطلا في محرك التحكم في المرحلة الثالثة أدى إلى تحطم الصاروخ.