مركزان تخصصيان لأطفال السكري ولأمراض القلب بالخدمة في العيادات الشاملة بالزاهرة

وضعت مديرية صحة دمشق اليوم مركزين تخصصيين للأطفال السكريين ولأمراض القلب بالخدمة في مبنى العيادات الشاملة في منطقة الزاهرة بدمشق.

ويوفر مركز الأطفال السكريين التخصصي الدواء وأجهزة فحص سكر الدم وأقلام إعطاء الأنسولين للأطفال فضلا عن تنظيم أنشطة توعوية ترفيهية لهم فيما يوفر المركز التخصصي لأمراض القلب خدماته التشخيصية والعلاجية عبر 4 عيادات قلبية وعيادتين لتخطيط القلب وأخرى للايكو.

وبين معاون وزير الصحة الدكتور أحمد خليفاوي في تصريح صحفي عقب افتتاح المركزين أن الوزارة ورغم كل التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة مستمرة بواجبها المهني والإنساني عبر تأمين خدمات طبية وعلاجية ووقائية وتوعوية مجانية للمرضى عبر مشافيها ومراكزها الصحية.

موضحا أن “مركز الأطفال السكريين أقرب لناد صحي ترفيهي” يتابع الطفل منذ تشخيص المرض حتى وصف العلاج.

بدوره لفت مدير صحة دمشق الدكتور محمد رامز أورفلي إلى أن “المديرية تعطي الأولوية لترميم منشآتها من مراكز صحية عامة وتخصصية ومشاف بالتجهيزات والكوادر البشرية فضلا عن إنشاء مراكز جديدة للتوجه نحو المرضى الأكثر حاجة للخدمة الطبية وتخفيف الأعباء المادية عنهم.مبينا أن مركز الأطفال السكريين سيسهم في تأمين خدمة طبية نوعية للأطفال بأفضل وسائل التشخيص والعلاج وعبر اختصاصي أطفال وغدد ومرشدين اجتماعيين، وبالنسبة للمركز التخصصي لأمراض القلب نوه أنه سيكون مرجعية لمرضى القلب لإجراء الفحوص الدورية ووضع خطط العلاج المناسبة.

وذكر الدكتور أورفلي أن المركز يعمل على أتمتة سجلات مرضى القلب الذين يتلقون علاجهم في المراكز الصحية وذلك لضبط عمليات توزيع الأدوية “ومنع الهدر والعشوائية والازدواجية فيها” كاشفا عن أتمتة سجلات نحو 16 ألف مريض يتلقون علاجهم عبر المناطق الصحية الثماني بدمشق.

وعن آلية عمل مركز الأطفال السكريين أوضحت مديرته الدكتورة منى دكر اختصاصية غدد صم وسكري أن الاجراءات تبدأ باستقبال الطفل ثم تسجيل معلومات عن حالته ومراقبة مؤشرات نموه وصولا إلى تسليمه الأنسولين فضلا عن أنشطة لتوعية الأطفال بنوعية الأطعمة التي تناسبهم وتشجيعهم لتقبل المرض وعلاجه متوقعة أن يصل عدد المستهدفين إلى نحو 500 طفل.

يذكر أن مديرية صحة دمشق افتتحت في نيسان الماضي عيادات أذنية وهضمية وأمراض الدم والنسائية والمفاصل والداخلية والعصبية والكلية في مبنى العيادات الشاملة بمنطقة الزاهرة في دمشق.