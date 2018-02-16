مركز التنمية الريفية..خطة ناجحة في التون الجرد

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أنه بعد نجاح تجربة مركز التنمية الريفية في منطقة التون الجرد بريف بانياس في دعم وتنمية قدرات المجتمع المحلي لأهالي المنطقة سيتم تعميمها وانشاء مركزين مماثلين خلال العام الحالي في يبرود وتلكلخ.

وأشارت الوزيرة القادري خلال جولتها اليوم على المركز إلى أنه نفذ خلال الفترة الماضية نشاطات كثيرة منها تدريب العديد من النساء المعيلات للأسر في مجالات التريكو والخياطة ودورات للتوعية لإنشاء مشاريع جديدة برأسمال صغير داعية العاملات المتدربات إلى الاستفادة من التدريب والسعي لإثبات جدارتهن من خلال مشاريعهن الخاصة.

وأوضحت القادري أنه سيتم التعاقد مع بعض عاملات السجاد في حين تعمل الباقيات مع الجمعيات العاملة ضمن المركز بعقود وفق قانون العمل 17 وستتم إعادة بناء قدرات 16 من عاملات التريكو والخياطة وتدريبهن ومساعدتهن لإنشاء مشاريعهن الخاصة إضافة إلى أن الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية ستنفذ نشاطات اسبوعية هادفة على قاعة المسرح ضمن المركز تسهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لكل فئات المجتمع المحلي وبشكل خاص فئة الشباب.

بدوره لفت محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى إلى سعي المحافظة لتسويق منتجات المركز ودعم العاملات فيه من خلال التعاقد مع مؤسسات القطاع العام في مختلف المحافظات السورية ما يشجع زيادة الإنتاج في المركز والتوسع أفقيا بهذه المراكز منوها بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي في تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية اللازمة للمواطنين.