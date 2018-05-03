مركز المصالحة: ألغام دوما ستستغرق 3 أشهر لإزالتها

أفاد مركز المصالحة الروسي بأن إزالة الألغام بالكامل من مدينة دوما، والتي تم تحريرها من أيد إرهابيي ميليشيا “جيش الإسلام”، سوف يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر.

المتحدث باسم المركز ذكر أن عملية إزالة الألغام نشطة في المدينة، وعثر على 1.2 ألف لغم و 1.5 طن من المتفجرات و 4 آلاف عبوة ناسفة صناعة يدوية، مبينا أن تخليص كامل المدينة من الألغام سيتم في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

يذكر أن الجيش استعاد السيطرة على نسبة 99% من مساحة ريف دمشق، ومع إنجاز المصالحة في بلدات يلدا وببيلا وبيت وسحم ستقترب نسبة السيطرة إلى 100% في الأيام القادمة.