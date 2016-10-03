مركز حميميم: انضمام 8 بلدات إلى اتفاقيات المصالحة خلال الـ 24 الماضية

أكد مركز التنسيق الروسي في حميميم أن الطيران الحربي الروسي والسوري لم ينفذ أي طلعات جوية على مواقع مجموعات مسلحة أعلنت انضمامها إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تم التوصل إليه في شباط الماضي.

وقال المركز في بيان نشره اليوم إن 8 بلدات جديدة وقعت اتفاقيات مصالحة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بواقع 5 بلدات في اللاذقية و 2 في حمص وبلدة واحدة في القنيطرة ليرتفع عدد البلدات السورية التي انضمت إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية إلى 702 بلدة منذ بدء تطبيقه.

وكشف مركز التنسيق الروسي عن أنه “يتم حاليا التواصل مع قادة مجموعات مسلحة في محافظات دمشق وحمص وحلب والقنيطرة بهدف انضمامها إلى الاتفاق مبينا أن عدد الجماعات المسلحة التي أعلنت عن تمسكها بالمصالحة لم يتغير ويبلغ 69 مجموعة”.

وأفاد المركز بأنه رصد 66 انتهاكا من قبل المجموعات المسلحة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة منها 39 في حلب و 18 في دمشق و 6 في اللاذقية و 3 في حماة وذلك باستخدام مدافع هاون ودبابات ومنصات صواريخ وأسلحة نارية.

وخرقت المجموعات المسلحة أكثر من ألف مرة اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في شباط الماضي بموجب قراره “2268”.