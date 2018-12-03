مركز دراسات أمريكي: “داعش” الإرهابي يستغل التوترات السياسية في العراق

أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن “داعش” الإرهابي لم يسحق نهائيا في العراق، مشيرا إلى أن التنظيم أظهر نشاطا متزايدا عبر شن مزيد من الهجمات في بعض المناطق.

وفي تقرير له، ذكر المركز أن “داعش” فقد 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، إلا أن إرهابييه يشنون ما معدله 75 هجوما شهريا في أنحاء البلاد.

وأضاف بأن التنظيم غير من تكتيكاته، حيث أصبحت تركز في الآونة الأخيرة على الأهداف الحكومية، هذا إلى جانب عمليات الخطف من أجل الفدية والاغتيالات، لافتا إلى أن هجمات إرهابيي “داعش” في كركوك تضاعفت خلال العام الأخير.

كما بين أن التنظيم بدأ ينظم صفوفه، مستفيدا من حالة الاضطراب التي يعيشها العراق، فضلا عن الفساد المستشري، والتوترات السياسية في العراق.

التقرير الأميركي أوضح بأن الحكومة العراقية لم تعالج العوامل المغذية للاضطرابات، بما في ذلك الفساد المستشري وإعادة الأعمار، والركود الاقتصادي، ووجود مساحات لا تخضع لسيطرة السلطات، تشكل حاضنة جيدة لانطلاق التنظيم مجددا.