مركز لمعالجة مرضى السرطان وتحسين الواقع الخدمي… أبرز مطالب بلدات بريف حماة

دعا أهالي بلدات أم الطيور والربيعة وبلين وكفربهم بريف محافظة حماة إلى إنشاء مركز صحي يعنى بمعالجة مرضى السرطان مجاناً وإحداث مكتبين فرعيين تابعين لغرفتي صناعة وتجارة حماة.

وخلال اجتماع عقد في مركز ثقافي بلدة كفربهم طالب الأهالي بالإسراع في صرف تعويضات نهاية الخدمة وحل مشكلة بطاقة التأمين الصحي الكيركارد وعدم التزام الشركة بصرف كل الوصفات للمتعاملين معها وإقامة دورات للمعلمين على المناهج الجديدة وبناء مركز صحي في بلدة أم الطيور وتأمين الأثاث المدرسي مع التوسع في بناء المدرسة المهنية لاستيعاب الطلاب وبناء ثانوية أخرى في البلدة وحل مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خارج أوقات التقنين ومعالجة نقص مياه الشرب بحفر المزيد من آبار المياه.

وأكد حسان نبهان عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي ضرورة العمل على تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة وزيادة مخصصات المخابز من الدقيق التمويني وإحداث كوة للصراف الآلي في بلدة كفربهم.

حضر الاجتماع أمين شعبة الريف لحزب البعث حكمت إبراهيم ومديرو الدوائر الخدمية.