مروحيات أمريكية تؤمن نقل قياديين من “داعش” داخل سورية

تواصل الولايات المتحدة إخلاء قياديي تنظيم “داعش” في سورية حيث كشفت مصادر أهلية أن مروحيات أمريكية أقدمت ليلة أمس على نقل مجموعة جديدة من متزعمي “داعش” من عدة مناطق من ريف دير الزور إلى مناطق مجهولة في ريف الحسكة.

وأفادت المصادر بأن عدداً من المروحيات الأمريكية قدمت ليلة أمس من الريف الشمالي لدير الزور وحلقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين وهبطت قرب سد الباسل جنوب مدينة الحسكة وعلى متنها عدد من متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي كانوا التجؤوا إلى مجموعات “قسد” المدعومة من واشنطن.

وأشارت المصادر إلى أنها المرة الثانية التي تنفذ فيها مروحيات أمريكية هبوطا بظروف مشابهة.. ففي وقت سابق من الشهر الجاري هبطت عدة مروحيات أمريكية بالقرب من سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها 47 متزعماً من إرهابيي “داعش” فروا أمام ضربات الجيش العربي السوري وتم نقل المصابين منهم لتلقي العلاج عبر منظمة “أطباء بلا حدود”.