مزارعو الجولان المحتل يدينون محاولات الاحتلال لإقتلاعهم من أراضيهم

في محاولة جديدة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقتلاع أبناء الجولان السوري المحتل من أراضيهم قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بمنح شركة إسرائيلية تراخيص لإقامة 45 توربينا هوائيا لتوليد الطاقة في أراضي مزارعي الجولان المحتل.

وعبر مزارعو الجولان عن رفضهم لمثل هذه الخطوات من قبل كيان الاحتلال مؤكدين أنهم لن يفرطوا بذرة تراب واحدة من أرض الجولان التي ستبقى أبد الدهر عربية سورية واعتبر المزارعون أن إنشاء مثل هذه التوربينات الهوائية بقطر 130 مترا في مناطق رعبنه وسحيتا والحفاير من قبل الشركة الإسرائيلية يأتي في إطار استغلال كيان الاحتلال المستمر لثروات الجولان وسيكون له تداعيات سلبية على جميع الأراضي الزراعية المحيطة مما يمنع التلقيح لثمار الكرز والتفاح وبالتالي عدم الحصول على أي موسم في هذه المناطق.

ولفتوا إلى أن التوربينات الملاصقة لقرية مسعدة في منطقة رعبنه ستحدد مسطح البناء للقرية وعدم توسيعه لاحقا وقال فؤاد مسعود مزارع من قرية مسعدة إن “هذه التوربينات تضر بكرامة أهالي الجولان وتمنع المزارعين من المجيء إلى أراضيهم وتقتلعهم منها” مضيفا نحن “عرب سوريون وأرضنا عربية وجذورنا في هذه الأرض ولن نتخلى عنها”.