مسؤولة الملف السعودي في إدارة ترامب .. تستقيل!!

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن كريستين فونتين روز، مسؤولة السياسة الأميركية تجاه السعودية في البيت الأبيض، قدمت استقالتها أول أمس الجمعة، في مؤشر على احتمال وجود شرخ داخل إدارة ترامب بشأن الرد على مقتل جمال خاشقجي.

كريستين فونتين روز ضغطت باتجاه فرض إجراءات قوية ضد سلطات النظام السعودي، حيث زارت الرياض مؤخرا لبحث عدد من العقوبات التي فرضتها واشنطن بالأيام الماضية على 17 مسؤولا متهمين بالتورطين في اغتيال خاشقجي، بحسب مصدرين مطلعين.

كما دفعت باتجاه إضافة سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، إلى قائمة العقوبات، وهو ما حدث بالفعل.

صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن ظروف استقالة فونتين روز، التي عينت في آذار الماضي، تبقى غامضة، ومن غير الواضح ما إذا كان تبنيها لرد متشدد على مقتل خاشقجي قد أغضب البعض داخل البيت الأبيض، غير أن مصادر بينت للصحيفة أن المسؤولة دخلت لدى عودتها من الرياض في خلاف مع رؤسائها في مجلس الأمن القومي، إذ كانت تشغل مديرة منطقة الخليج الفارسي داخل المجلس.

نيويورك تايمز نقلت أن ممثلا عن المجلس رفض التعليق على استقالة فونتين روز، فضلا عن أن الأخيرة لم ترد على رسائل الصحيفة لتوضيح ملابسات استقالتها.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصادر مقربة من الملف، أن المسؤولة الأميركية المستقيلة كانت ضمن الأسماء المرشحة لمغادرة البيت الأبيض، وذلك ضمن خطط ترامب لإحداث تغييرات في إدارته، عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي لانتخابات الكونغرس التي أجريت في السادس من الشهر الحالي.