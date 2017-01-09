مسؤولة روسية: إدعاءات واشنطن الأخيرة حول موسكو «هستيرية»

أكدت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي إيرينا ياروفايا أن الادعاءات الأميركية بعدم مساهمة روسيا في محاربة تنظيم “داعش” الارهابي مجرد تصريحات هيستيرية وغير احترافية.

وقالت ياروفايا في بيان: “إن التصريح الذي أطلقه وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر بهذا الشأن يمكن أن يوصف فقط بالهيستيريا الختامية.. وهو يعني فقط إخفاقا كاملا من قبل الأميركيين عندما يفقد شخص ما أعصابه ولا يجد أمامه من خيار سوى اتهام الأشخاص الفاعلين في مكافحة الإرهاب وهم في هذه الحالة روسيا”.

وكان كارتر ادعى أمس أن مساهمة موسكو فيما أسماها “الحرب الاميركية” ضد “داعش” تماثل رقم صفر وان “الوجود الروسي في سورية يصعد الحرب”.