مسؤول أممي: أيام “داعش” في العراق معدودة

صرح ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، الخميس، أن أيام تنظيم “داعش” في العراق صارت معدودة.

وقال كوبيش في إحاطة إلى مجلس الأمن: “القوات العراقية وبدعم كبير من شركائها الدوليين وخصوصا الأمريكيين، ستبقى مشتركة في عمليات قتالية معقدة في المناطق الحضرية بيد أنه، في المستقبل المنظور القريب، سوف تنتهي عمليات التحرير في العراق حيث إن أيام ما يسمى بداعش صارت معدودة”.

وحث كوبيش “السلطات العراقية وجميع القوات المشاركة في عمليات التحرير على مواصلة حملاتهم العسكرية الوشيكة بالروح نفسها، واحترام وتطبيق المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب وأخذ الحيطة لحماية السكان المدنيين وإنصاف الضحايا”.

وأضاف، أنه “في فترة ما بعد داعش، سيكون العراق بحاجة إلى دعم ومساعدة متواصلين وكبيرين من المجتمع الدولي بما في ذلك شركاؤه الإقليميون”، معتبراً أن “أي إحجام مفاجئ عن المشاركة والدعم سوف يعني تكراراً لأخطاء الماضي وسيكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار خارج حدود العراق وحتى على مستوى العالم”.