مسؤول أميركي: ابن سلمان أمر بقتل خاشقجي وعلى ترامب التحرك

رأى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي وعلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحرك قبل إعدام المنفذين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كوركر قوله اليوم في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كل شيء يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أعطى الأمر بقتل خاشقجي وعلى إدارة ترامب تحديد المسؤولية بشكل موثق قبل أن يعدم بن سلمان الأشخاص الذين كانوا بلا شك ينفذون أوامره.

وقدم النظام السعودي أمس الأول وعبر نيابته العامة رواية جديدة مختلفة حول ظروف مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في أسطنبول محاولا تبرئة ولي عهده محمد بن سلمان من أي مسؤولية في هذه الجريمة وذلك بعد انتقاد الكثير من الدول روايات النظام السعودي مؤكدة عدم مصداقيتها.

وكان النظام التركي اعلن أمس أن رئيسه رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي على رفض طمس قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وذلك استمرارا لسياسة البازار المفتوح والمساومات لابتزاز نظام بني سعود.