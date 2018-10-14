مسؤول إيراني:واشنطن غير قادرة على تصفير مبيعات إيران النفطية

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على تصفير مبيعات النفط الإيراني بسبب عثور إيران على أسواق جديدة ودخول القطاع الاقتصادي والشركات المحلية في سوق النفط.

وخلال احتفال باليوم العالمي لمعايير الجودة في طهران قال جهانغيري: “رغم انسحاب بعض الدول من شراء النفط الإيراني إلا أن إيران حصلت على زبائن جدد سيحلون محل الدول المنسحبة وتتفاوض مع زبائن سابقين للتوصل إلى سبل جديدة للتعاون النفطي”.

وأشار إلى أن الدول التي أعلنت عدم شرائها نفط إيران تعمل للالتفاف على الحظر الأمريكي والعودة لشراء النفط من إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لذلك.