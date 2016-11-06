مسؤول إيراني: على علماء المسلمين التحلي بالوعي إزاء أهداف الوهابية

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية لشؤون العالم الإسلامي محمد علي تسخيري أن الحل الأمثل للحد من ممارسات الوهابية المدعومة من قوى الاستكبار العالمي هو تحلي علماء المسلمين بالوعي إزاء الأهداف المشؤومة للوهابية والحد من انتشارها.

وأشار تسخيري خلال لقائه عددا من المفكرين الاندونيسيين اليوم إلى أن التنظيمات الإرهابية المسلحة مثل “القاعدة” و”داعش” هي صنيعة الوهابية الأمر الذي يحتم على علماء المسلمين عدم منح أي مجال لممارسات هذه التنظيمات .

وشدد تسخيري على ضرورة اتباع نهج الوحدة بين المسلمين ورفض التطرف والمتطرفين لأن الإسلام يناهض الإرهاب والتكفير.