مسؤول إيراني كبير في دمشق يوم الاثنين

يصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري يوم غد الاثنين إلى دمشق، للمشاركة في اجتماع الجنة السياسية المشتركة بين سورية وإيران.

وجاء في تقارير إخبارية إيرانية أن أنصاري سيشارك خلال زيارته لدمشق في اجتماعات الدورة الجديدة للجنة السياسية المشتركة بين البلدين، كما يلتقي عددا من المسؤولين ويبحث معهم آخر التطورات على الساحة السورية، وسبل المساعدة على التصدي للإرهاب وإنهاء الأزمة عن طريق إجراء الحوار السياسي.