مسؤول تركي: أكثر من 100 صحفي في سجون نظام أردوغان

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو وجود أكثر من 100 صحفي تركي في السجون بسبب انتقادهم سياسات نظام رجب طيب أردوغان ومعارضتهم له مشيرا إلى أن الكثير منهم ملاحق قضائيا وفقد وظائفه.

وقال كليتشدار اوغلو خلال تجمع حزبي في إسطنبول اليوم: “إن أردوغان لم يكتف بوضع الصحفيين في السجون بل وضع الأكاديميين والمثقفين وحتى أعضاء البرلمان ورؤساء البلديات وهو مستمر في ملاحقة كل معارضيه بعد أن سيطر على الجهاز القضائي” لافتا إلى أن المحاكم لا تستطيع وعلى أعلى مستوى أن تتخذ اي قرار يخالف تعليمات ومزاج أردوغان الذي تحول إلى حاكم استبدادي.

وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن أردوغان الذي يلاحق كل الصحفيين الأتراك ويتجسس على هواتفهم وتحركاتهم لم يتأخر عن السكوت على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية والتي كان على علم بها بعد ثلاث ساعات من وقوعها.

يذكر أن النظام التركي يواصل ممارساته القمعية التي تستهدف حرية الصحافة والإعلام حيث تم اعتقال عشرات الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات خلال السنوات الماضية على خلفية انتقادهم رئيس النظام أردوغان وكشفهم تورطه بدعم الإرهاب في سورية فضلا عن فضائح الفساد والرشاوى بينما صنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا في وقت سابق بأنها البلد الأول عالميا في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.