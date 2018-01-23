مسؤول روسي: روسيا وجهت الدعوة لعدة دول لحضور سوتشي

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن بلاده وجهت دعوات رسمية لعدد من الدول العربية والأجنبية لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الأسبوع المقبل.

وقال لافرنتييف وفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم” ان “الدعوات وجهت باسم الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا إلى كل من الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان وكازاخستان، مضيفا: الدعوة وجهت أيضا إلى ممثلي الأمم المتحدة ومراقبين من الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا.

وأشار لافرنتييف إلى أن هدف المؤتمر دعم الحوار السوري السوري وتهيئة الظروف لإعادة الأمن والاستقرار في سورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها واستقلالها.