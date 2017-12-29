مسؤول روسي: قضينا على أكثر من 60 ألف إرهابي في سورية

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف أن محاربة الإرهابيين في سورية والانتصار عليهم بمشاركة القوات المسلحة الروسية منعا من تمددهم إلى المنطقة والمدن الروسية.

وأوضح غيراسيموف أن الحرب على الإرهاب في سورية منعت من توسعه وانتشاره إلى داخل روسيا أو حدودها،وقال غيراسيموف: كان من شأن تنظيم داعش الإرهابي أن يزيد من انتشاره بزخم إلى البلدان المجاورة وقد التحق به الآلاف من مواطنينا، وكان علينا أن نواجه هذه القوة على أراضينا لاحقا وربما في القوقاز وفي آسيا الوسطى وفي منطقة الفولغا ما كان سيرتب علينا مواجهة مشاكل أكبر بكثير لذا قصمنا ظهر داعش على الأراضي السورية وقامت قواتنا المسلحة عمليا بهزيمة العدو على مسافات بعيدة عن حدودنا.

وجدد غيراسيموف التأكيد على أن عددا من متزعمى تنظيم داعش الإرهابى تلقوا تدريبات من قبل مدربين من عدد من بلدان الشرق الأوسط والغرب، كما أشار إلى أنه تم القضاء على أكثر من 60 ألف إرهابي في سورية منذ بداية العملية العسكرية الروسية لمحاربة الإرهاب، موضحا أن القوات الجوية الروسية وجهت ضربات للإرهابيين وأماكن تجمعاتهم وبنيتهم التحتية بشدة الأمر الذي أدى إلى قصم ظهر الإرهاب في سورية.

ولفت غيراسيموف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على اطلاع مستمر على تنفيذ المهام والواجبات في محاربة الإرهابيين وكان على دراية بكل دينامية العمليات القتالية وكان يقدم التوجيهات اللاحقة على كل مسارات العملية العسكرية.