مسؤول روسي: سنرد على أي عقوبات أمريكية تستهدف الشركات المشاركة في إعادة إعمار سورية

وفقاً لوكالة سبوتنيك، أكد نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن موسكو ستتخذ إجراءات للرد في حال فرضت واشنطن عقوبات ضد الشركات الروسية المشاركة في إعادة إعمار سورية.

وقال جباروف في تصريحات له اليوم: “في حال حصلت مثل هذه الإجراءات فإن روسيا سترد بالتأكيد بشكل مماثل… واجراءات الرد ستكون مدروسة بشكل كامل وحتمية”.

وكانت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية افادت في وقت سابق اليوم نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على صياغة ما وصفتها بـ “استراتيجية جديدة لإدارة الحرب في سورية” تنص على فرض واشنطن عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية المشاركة في إعادة إعمار المناطق السورية.