مسؤول روسي: يجب التحقيق في جريمة قتل تحالف واشنطن لمدنيين في محافظة الرقة

دعا النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينتسيفيش إلى إجراء تحقيق دقيق في جريمة قتل المدنيين في محافظة الرقة كما هو الحال في التحقيق بالتفجير الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية.

وقال كلينتسيفيش في تصريح اليوم “يجب التحقيق في المأساة التي وقعت في الرقة نتيجة الغارات الجوية لطيران التحالف الدولي ويجب أن تتم معاقبة المذنبين”.

وأضاف كلينتسيفيش إن “عدد ضحايا الغارة الأخيرة يعادل تقريبا عدد ضحايا تفجير مانشستر”مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقتل فيها الكثير من المدنيين في سورية نتيجة غارات وقصف “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة.

وارتكب طيران التحالف الخميس الماضي مجزرة استشهد خلالها 35 مدنيا

معظمهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح جراء غارات شنها على مدينة الميادين بريف دير الزور كما ارتكب طيران التحالف الدولي مجزرة في ال16 من الشهر الجاري ذهب ضحيتها أكثر من 31 شخصا معظمهم أطفال فى مدينة البوكمال بدير الزور سبقها بيوم استشهاد 22 مدنياً أغلبيتهم من الأطفال والنساء من أهالي قرية العكيرشي بريف الرقة الشرقي جراء غارات مشابهة للتحالف الدولي.

ومنذ تشكيله بطريقة غير شرعية من خارج مجلس الأمن في آب عام 2014 تحت ذريعة قتال تنظيم “داعش” الإرهابي ارتكب طيران “التحالف” العديد من المجازر بحق المدنيين راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى في أرياف الرقة ودير الزور وحلب إضافة إلى جرائم مماثلة في العراق.