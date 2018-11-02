مسؤول روسي يكشف عن طبيعة اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب

أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في باريس سيكون قصيراً ومقتضباً .

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أوشاكوف قوله للصحفيين اليوم: سيكون اللقاء مطولاً وشاملاً خلال قمة العشرين أما في باريس فسيكون قصيراً ومقتضباً.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون أعلن الأربعاء الماضي أن بوتين وترامب سيعقدان لقاء قصيراً على الأرجح في باريس يوم الـ11 من تشرين الثاني على هامش الاحتفالات بمناسبة مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.